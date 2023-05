Die Polizei hat gezeigt, dass die Ljut-Brigade für eine Offensive bereit ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Personal der Ljut-Sturmbrigade, einer der Brigaden der Offensivgarde, ist motiviert und bereit für eine Gegenoffensive. Dies sagte der amtierende Leiter der Nationalen Polizei der Ukraine, Ivan Vygovskyy, nach Angaben des Pressedienstes der Nationalen Polizei.

Polizisten des Spezialbataillons Luhansk-1, das nach dem ukrainischen Helden Serhij Hubanov benannt ist, das Teil der Ljut-Sturmbrigade ist und über ernsthafte Kampferfahrung verfügt, werden derzeit ausgebildet und auf den Kampf im Feld vorbereitet. Die Spezialkräfte feierten kürzlich den 9. Jahrestag der Gründung der Einheit und bereiten sich darauf vor, ukrainische Gebiete vom Feind zu befreien“, heißt es in dem Bericht.

Iwan Wygowskij überreichte Polizeibeamten staatliche Auszeichnungen und dankte ihnen für ihren Mut und ihre Professionalität.

Unter den Ausgezeichneten befinden sich Kämpfer, die im Dienst hohe Leistungen gezeigt und sich als erfahrene Offiziere der Spezialkräfte bewährt haben. In seiner Ansprache an die Polizisten sagte er, dass die Erfahrung des Dienstes in der Sturmbrigade von Ljut sowohl für die Nationalpolizei als auch für jeden einzelnen Soldaten neu sei. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Personal der Brigade motiviert und bereit für einen Gegenangriff ist“, berichtete der Pressedienst.

