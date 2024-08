Der polnische Präsident Andrzej Duda trifft in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine in Kiew eingetroffen. Das Video von seiner Ankunft im Zug wurde vom Büro des polnischen Präsidenten veröffentlicht

Der polnische Präsident Andrzej Duda ist in Kiew eingetroffen. Er wird an den Feierlichkeiten anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine teilnehmen.

Dies teilte das Büro des polnischen Präsidenten mit.

„Der Besuch von Präsident Andrzej Duda in der Ukraine hat begonnen. Am 33. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine nimmt der Präsident der Republik Polen an den Feierlichkeiten teil“, heißt es in der Erklärung.

Die Nachricht wird ergänzt durch