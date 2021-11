Das Präsidialamt kommentiert die Bellingcat-Untersuchung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Mittwoch, den 17. November, kommentierte Mikhail Podolyak, Berater der Leiter des Präsidialamtes, die Veröffentlichung des ersten Teils der Untersuchung zum „Fall Wagner“ durch Bellingcat.

„Dieser Text basiert auf Interviews mit verschiedenen pensionierten Geheimdienstlern und Spezialdiensten. Alles, was sie gesagt haben, sind nur ihre Worte und ihre Version der Ereignisse. Es besteht jedoch nicht der geringste Zweifel daran, dass von Personen, die aus dem einen oder anderen Grund ihren Posten verloren haben, sehr merkwürdige Aussagen zu hören sind, einschließlich übertriebener Beschreibungen von Plänen oder Aktionen der Geheim- und Sonderdienste“, so Podoljak.

Der Berater des Leiters des Präsidialamtes weist darauf hin, dass „an allen Schlüsselstellen des Textes von Bellingcat selbst darauf hingewiesen wird, dass es sich um die Erzählungen der Empfänger handelt, die nicht unabhängig überprüft werden können“.

„Was sehen wir also in dieser Geschichte, die in den Medien den Namen „Operation Wagnerianer“ erhielt? Erstens: Die russischen PMCs sind ein globales Übel. Zweitens: Die ukrainischen Geheimdienste überwachen seit Jahren aktiv alle Personen, die an kriminellen Handlungen gegen die Ukraine beteiligt sind. Drittens: Die mutmaßlichen Wagnerianer wurden auf dem Territorium von Belarus nur deshalb festgenommen, weil die Spionageabwehr vor den Präsidentschaftswahlen, in die das Land damals verwickelt war, verstärkt wurde“, so Podoljak.

Ihm zufolge sagt Bellingcat „absolut nichts über ein ‚Leck‘ von Informationen über Wagneriten“ oder über die Beteiligung ausländischer Spezialdienste.

Schließlich behauptet Podoljak, dass der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, für die Logistik der Friedensgespräche im Donbass zuständig war, nicht aber für das operative Management der Geheimdienste…