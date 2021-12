Putin hat gesagt, dass Deutschland billiges russisches Gas an die Ukraine liefert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte auf einer Pressekonferenz am 23. Dezember, dass Deutschland billiges russisches Gas an die Ukraine liefert.

Er wies darauf hin, dass Gasprom Berlin 5 Milliarden Kubikmeter mehr Gas als vertraglich vereinbart geliefert habe, dieses Gas aber nicht bei den deutschen Verbrauchern angekommen sei.

„Es gibt eine Leitung, die das polnische Pipelinesystem mit dem ukrainischen verbindet. Das Volumen beträgt etwa 3 Millionen Kubikmeter pro Tag. So viel wird aus der BRD nach Polen geliefert. Ich habe allen Grund zu der Annahme, dass dieses Gas letztendlich in die Ukraine fließt. Und die Verbraucher in Europa und der BRD müssen wissen, was wirklich vor sich geht. Und vielleicht sollten Sie bestimmte Behörden bitten, diesen Standpunkt zu klären. Und anstatt nach Polen und dann in die Ukraine zu liefern und dort zu versuchen, jemandem die Hose zu stützen, wäre es besser, weitere Lieferungen nach Europa zu machen und den Spotpreis zu beeinflussen“, sagte Putin…