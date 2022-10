Die Rada will 365 Milliarden für die Verteidigung bereitstellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Werchowna Rada wird den Haushalt zum achten Mal seit Jahresbeginn ändern, sagte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am Freitag, den 14. Oktober.

„Der Haushalt wird auch in diesem Jahr geändert werden. Dies ist das achte Mal seit Beginn des Krieges. Die Regierung schlägt vor, die Militärausgaben in diesem Jahr um 387 Milliarden Hrywnja zu erhöhen. Die Quelle der Deckung ist wie üblich die inländische Kreditaufnahme (einschließlich ‚Druck‘)“, schrieb er in einem Telegramm.

der Volksvertreter hat die zusätzlichen Ausgaben nach Richtungen aufgeschlüsselt:

Verteidigungsministerium – um 365,2 Mrd. Hrywnja

Innenministerium – um 12,9 Mrd. Hrywnja

Sicherheitsdienst der Ukraine – um 3,7 Mrd. Hrywnja

Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums – um 3,2 Mrd. Hrywnja

Verwaltung der staatlichen Sonderkommunikation – um 1,3 Mrd. Hrywnja

UGO – um 600 Mio. Hrywnja

– um 600 Mio. Hrywnja Auslandsnachrichtendienst 45 Mio. Hrywnja

Schelesnjak gab an, dass das entsprechende Gesetz Nr. 8126 heute in der Rada von der Fraktion Diener des Volkes vorgelegt wurde.

Es sei darauf hingewiesen, dass am Tag zuvor bekannt wurde, dass der Haushalt 2023 nicht wie geplant im Oktober verabschiedet werden kann. Der Haushalt 2023 wurde am 7. Oktober in erster Lesung angenommen.