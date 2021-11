Rauch ist kilometerweit zu sehen: Großbrand im Park der Hauptstadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Zhmerinski-Straße im Sovki-Trakt-Park in Kiew hat es gebrannt. Dort steht ein Holzgebäude in Flammen.

Augenzeugen berichten, dass eine Scheune in Brand geraten ist. Der Feuerbereich ist ziemlich groß und ein Teil des Grill- und Cafébereichs steht in Flammen. Der Rauch ist schon von weitem zu sehen.

Retter sind vor Ort tätig.

Es liegen keine Informationen über die Opfer vor.