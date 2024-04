Die Regierung hat 2,5 Mrd. Hrywnja für den Bau von Unterkünften in Schulen bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 12. April hat das Ministerkabinett 2,5 Mrd. Hrywnja aus dem Staatshaushalt für den Bau von Unterkünften in Schulen an die Regionen verteilt. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal bekannt.

„Das Kabinett hat heute Änderungen an den Subventionen aus dem Staatshaushalt für die Einrichtung von sicheren Bedingungen in den Einrichtungen der Sekundarstufe genehmigt. Wir sprechen in erster Linie über die Regionen, die sich in der Nähe der Kampfzone befinden“, sagte er.

Folgende Regionen werden Mittel erhalten: Region Charkiw – 500 Mio. Hrywnja; Region Dnipropetrowsk – 500 Mio. Hrywnja; Region Saporischschja – 500 Mio. Hrywnja; Region Mykolajiw – 200 Mio. Hrywnja; Region Cherson – 200 Mio. Hrywnja; Region Odessa – 150 Mio. Hrywnja; Region Sumy – 150 Mio. Hrywnja; Region Tschernihiw – 150 Mio. Hrywnja.

Zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal erklärt, dass sich 60,5 Tausend Unterkünfte im Fonds für Schutzbauten des Zivilschutzes der Ukraine befinden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Bau der ersten unterirdischen Schule in Charkiw abgeschlossen ist; sie wird bis zum Ende des laufenden Schuljahres Schüler aufnehmen.