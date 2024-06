In der Region Cherson brannte ein Feld als Folge eines russischen Angriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nähe von Novomikhailovka. Wegen der Ankunft fing eine Waldplantage und Felder Feuer, berichtet in der Cherson Regional Military Administration.

Wegen des russischen Beschusses in der Region Cherson fing ein Feld und ein schützender Waldgürtel Feuer und zerstörte einen Teil der angebauten Ernte. Darüber am Samstag, 22. Juni, berichtete der Pressedienst der Cherson Regionalen Militärverwaltung.

„Die Russen zerstören erneut durch Feuer die angebauten Feldfrüchte in der Region Cherson. Auf dem Foto – die Folgen des Beschusses in der Nähe von Novomikhailovka. Durch die Ankunft fingen Waldplantagen und Felder Feuer“, heißt es in der Meldung.

Es wird berichtet, dass es keine Informationen über die Opfer gab.

Foto: Cherson Regionale Militärverwaltung