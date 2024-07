In der Region Cherson wurde eine besondere Ein- und Ausreiseregelung eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf diese Weise wollen die Behörden eine ordnungsgemäße Organisation und Kontrolle der Ein- und Ausreiseregelung an den Kontrollpunkten sicherstellen.

Auf Anordnung des Kommandanten der Region Cherson wurde in der Region eine Sonderregelung für die Ein- und Ausreise in das Gebiet der Region eingeführt. Dies berichtet der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson am Mittwoch, den 17. Juli.

Ziel ist es, die ordnungsgemäße Organisation und Kontrolle der Passierscheinregelung an den Kontrollpunkten zu gewährleisten.

Die Entscheidung betrifft sowohl Bürger der Ukraine als auch Ausländer und Staatenlose.

„Gemäß der Anordnung „Die Nachricht über die Bewegung“ sollte an die E-Mail der Kommandantur der Region Cherson geschickt werden: kherson.komendant@post.mil.gov.ua“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, dass mehrere ukrainische Massenmedien unter Berufung auf Quellen im Generalstab mitgeteilt haben, dass sich die ukrainischen Truppen aus dem Dorf Krynki am linken Ufer von Cherson zurückgezogen haben.

Zuvor hatte die russische Armee von einer Drohne aus das Gebiet Beryslaw Cherson angegriffen, wobei eine Person getötet wurde, berichtete die regionale Militärverwaltung. Außerdem wurde ein Bewohner von Antoniwka, der am Vortag durch russischen Beschuss verletzt worden war, ins Krankenhaus eingeliefert.