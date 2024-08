In der Region Donezk sind durch den Beschuss der Russischen Föderation drei Menschen getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Gebietskörperschaft Grodovska steht unter ständigem Artilleriebeschuss, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadym Filashkin.

Im Laufe des vergangenen Tages wurden durch den Beschuss der russischen Invasoren drei Zivilisten der Region Donezk getötet und acht verletzt. Darüber und über Telegram berichtete der Leiter der Regionalverwaltung von Donezk Vadim Filashkin am Montagmorgen, den 19. August.

„Bezirk Volnovsky. In Razliv Velykonovoselkivska TO (Gebietskörperschaft, d. Red.) wurde eine Person getötet und eine verwundet“, schrieb der Beamte.

In Hirnyk in Kurakhovka der Gemeinde Kurakhovka des Bezirks Pokrovsky wurde eine Person verwundet und eine Infrastruktureinrichtung beschädigt, während in Kurakhovka 10 Privathäuser und drei zweistöckige Häuser beschädigt wurden.

In Nowoukrainka im Bezirk Pokrowka wurden vier Menschen verletzt und ein Haus beschädigt. Ein Unternehmen wurde in Torezkoye, Shakhovska TO beschädigt. Grodovska TO steht unter ständigem Artilleriebeschuss. In Mirnograd wurde eine Person getötet und eine verwundet.

In Novoye Lymanaya TO des Bezirks Kramatorsk wurde eine Infrastruktureinrichtung beschädigt, in Konstantinovka wurde eine Person verwundet, ein Privathaus wurde beschädigt und drei Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt.

„Bezirk Bachmut. In Torezk wurde eine Person getötet und eine verwundet. In Chasovoyarskaya TO wurden sechs Privathäuser, ein mehrstöckiges Gebäude und vier Wirtschaftsgebäude beschädigt. In Sewerskaja TO wurden zwei Häuser beschädigt: in Serebrjanka und Dronowka“, fasste der Beamte zusammen.

Wie wir bereits geschrieben haben, beschoss die russische Armee am Morgen des 18. August Mirnograd in der Donetschina. Infolge des Angriffs wurde ein Zivilist getötet und ein weiterer verletzt.