In der Region Donezk wurden Saboteure des Motorola-Konzerns festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Pokrowsk, Region Donezk, wurden „eingemottete“ Saboteure des russischen Motorola-Konzerns festgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit.

„Die Eindringlinge wurden in Pokrowsk in der Region Donezk festgenommen, wohin sie heimlich gekommen waren, um Aufklärungs- und subversive Aktivitäten gegen die ukrainischen Verteidigungskräfte durchzuführen. Sie beschlagnahmten bei den Verhafteten Ausweise von Mitgliedern illegaler bewaffneter Gruppen sowie ein Arsenal automatischer Waffen und Munition, die in speziell ausgerüsteten Verstecken versteckt waren“, teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine in einer Erklärung mit.

Nach Angaben des Pressedienstes des Sicherheitsdienstes der Ukraine handelt es sich bei den Verhafteten um zwei Ortsansässige, die sich 2014 den terroristischen Gruppen Wostok und Slowjansk-Brigade angeschlossen und unter der Führung ihres Anführers mit dem Rufzeichen „Motorola“ an Kampfhandlungen gegen die ukrainischen Truppen in der Nähe von Kramatorsk teilgenommen haben.

Die Verhafteten wurden über einen Verdacht gemäß Artikel 258-3 Teil 1 (Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung oder einer terroristischen Organisation) des Strafgesetzbuchs der Ukraine informiert und in Gewahrsam genommen.

Es wurde bereits berichtet, dass ein Finanzierungsplan für einen feindlichen Agenten aufgedeckt wurde.