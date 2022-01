In der Region Kiew starb ein Soldat unter den Rädern eines Autos

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Bila Zerkwa im Gebiet Kiew kam es am Mittwochabend, 26. Januar, zu einem tödlichen Verkehrsunfall, in den zwei Militärs verwickelt waren. Dies teilte der Pressedienst der Regionalpolizei mit.

„Gegen 20 Uhr stieß ein 21-jähriger Soldat in einem Skoda auf dem Alexandriyskiy Boulevard in der Stadt Bila Zerkwa mit einem Fußgänger zusammen, der im Jahr 2000 geboren wurde“, heißt es in dem Bericht.

Das Unfallopfer erlag noch vor Eintreffen der Sanitäter seinen Verletzungen.

Polizeistreifen, Ermittler und Militärangehörige arbeiteten an der Unfallstelle. Die Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt.

Zuvor waren in der Region Charkiw ein Volkswagen Amarok SUV und zwei Lastwagen der Marken Renault und DAF zusammengestoßen. Der Fahrer des Volkswagen war auf der Stelle tot.

Ein Lastwagen und ein Kleinbus sind in Dnipro zusammengestoßen.