In der Region Lwiw stürzte ein Auto von einer Brücke in einen Fluss, es gab ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Chervonograd, Region Lwiw, kam ein Auto von einer Brücke ab und stürzte in den Fluss. Der Fahrer wurde getötet. Dies teilte der Pressedienst der Regionalpolizei am Montag, den 7. Februar, mit.

Der Vorfall ereignete sich heute um 07:20 Uhr in der Bogdan-Chmelnitsky-Straße in der Stadt Chervonograd.

„Der Fahrer eines Lada-2104, ein 35-jähriger Bewohner eines Dorfes in der Region, verlor die Kontrolle und fuhr von einer Brücke in den Fluss Solokia. Infolge des Unfalls starb der Fahrer des Fahrzeugs noch am Unfallort“, heißt es in der Erklärung.

Die Polizei hat eine strafrechtliche Untersuchung des Unfalls gemäß Artikel 286 Teil 2 des ukrainischen Strafgesetzbuchs (Verletzung der Verkehrssicherheitsvorschriften) eingeleitet. Die Strafverfolgungsbehörden ermitteln nun die Umstände des Unfalls…