In der Region Mykolajiw begründete das Bürgermeisteramt die Wasserknappheit mit der Mobilisierung von Versorgungsarbeitern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stadt Nowy Bug wurde ohne zentrale Wasserversorgung zurückgelassen, weil die Fachleute, die Arbeiten zur Wiederherstellung der Netze durchführen sollten, mobilisiert wurden. Dies teilte der Stadtrat mit.

Es wird festgestellt, dass die Mitarbeiter des kommunalen Unternehmens Vodoprovodnye Netze Vorladungen von der Novy Bug Filiale der TCC und SP (militärische Rekrutierung Büro) erhalten haben.

„Trotz der Tatsache, dass das kommunale Unternehmen Vodoprovodnye Seti zu den Objekten der kritischen Infrastruktur gehört und das Gebiet zweier Gemeinden mit Wasser versorgt, haben Mitarbeiter des Novobugsky territorialen Zentrums für Personal und soziale Unterstützung (militärisches Rekrutierungsbüro) Vorladungen an Mitarbeiter übergeben, die mit Wiederherstellungsarbeiten an der Wasserversorgung und Arbeiten an Pumpstationen beschäftigt sind. In Anbetracht der Besonderheiten der Arbeit dieser Arbeitnehmer und ihrer beruflichen Fähigkeiten gibt es derzeit keine Möglichkeit, diese Spezialisten zu ersetzen. Jetzt werden Maßnahmen ergriffen, um die Situation mit der Wiederherstellung der Wasserversorgung in naher Zukunft zu stabilisieren“, sagte der Stadtrat.

Später entfernte die Stadtverwaltung diese Veröffentlichung. Gleichzeitig gab es die Meldung, dass die Menschen bereits wieder Wasser haben.

„Seit 10:00 Uhr ist das Wasser in den Wassernetzen der Stadt eingetroffen. Arbeiten an der Wiederherstellung der Wasserversorgung weiter“, in der Nachricht angegeben.