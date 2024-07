In der Region Mykolayiv brannten acht Häuser aufgrund eines Brandes mit trockenem Holz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte bekämpften das Feuer mehr als fünf Stunden lang und konnten fünf Wohnhäuser und drei Nebengebäude vor den Flammen retten.

In Wosnessensk, Region Mykolajiw, geriet trockenes Holz in Brand – das Feuer griff auf das Wirtschaftsgebäude im Hof nebenan über und betraf gleich acht Haushalte. Darüber berichtete am Mittwoch, den 3. Juli, der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes.

„Die Flammen wurden unglaublich schnell auf die Bäume auf dem Gebiet anderer Haushalte entlang der Straße geworfen. Aufgrund des böigen Windes und des trockenen Wetters griff das Feuer auf das Trockenholz über und „sprang“ von Hof zu Hof. Ein Nebengebäude wurde zerstört, und ein Wohnhaus, ein weiteres Nebengebäude und eine Sommerküche wurden beschädigt. Insgesamt erfasste das Feuer gleich acht Privathäuser“, heißt es in der Meldung.

Es wird berichtet, dass die Rettungskräfte das Feuer mehr als fünf Stunden lang bekämpften und es schafften, fünf Wohnhäuser und drei Nebengebäude vor dem Feuer zu retten.

Insgesamt 229 Brände mit einer Gesamtfläche von 166,19 Hektar sind im Laufe des Vortages in den Ökosystemen der Ukraine ausgebrochen.