Die Region Saporischschja wurde im Laufe des Tages 100 Mal beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben im Laufe des vergangenen Tages 100 Angriffe auf 26 Siedlungen in der Region Saporischschja durchgeführt. Dies teilte der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Juri Malaschko am Mittwoch, den 16. August, in Telegram mit.

„84 Artilleriebeschüsse auf dem Gebiet von Gulyaypol, Novodanilovka, Omelnyk, Levadnoye, Novoandreyevka, Temirka, Kamenskoye, Pyatikhatok, Plavnya und anderen Dörfern in der Schusslinie“, schrieb er.

Darüber hinaus führten die Russen fünf Luftangriffe auf Tavricheskoye und Orechiw durch und beschossen Novovodarivka und Belogorie mit Mehrfachraketenwerfern.

Vier UAVs griffen Scheleznodoroschnoje, Malinowka, Nowojwanowka und Zatischje an. Fünf Raketenangriffe wurden auf Tavricheskoye durchgeführt.

„Es gab 48 Berichte über die Zerstörung von Wohnhäusern, Nebengebäuden, Lagerhäusern und Infrastruktur. Es gab keine Verletzten“, fügte Malashko hinzu.