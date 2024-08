In der Region Tscherkassy haben die Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein privates Unternehmen beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Durch herabfallende Trümmerteile wurden die Fenster eines der Privatunternehmen beschädigt. Es gab keine Todesopfer.

In der Region Tscherkassy wurde in den letzten elf Stunden viermal Luftalarm ausgerufen. Fünf russische Drohnen wurden abgeschossen. Dies berichtete am 15. August der Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, Igor Taburets.

Ihm zufolge gab es keine Verletzten. Gleichzeitig wurden Fenster eines Privatunternehmens durch herabfallende Trümmerteile beschädigt.

Die Untersuchung des Gebietes dauert an.

Wir erinnern daran, dass die Truppen der Russischen Föderation in der Nacht vom 14. auf den 15. August drei gelenkte Flugzeugraketen Ch-59 auf die Ukraine abgefeuert haben. Auch aus den Gebieten Primorsko-Achtarsk, Jeisk und Kursk wurden 29 Schock „Shahedov“ abgeschossen. Alle feindlichen Drohnen wurden zerstört.