In der Region Tschernihiw werden zwei Verteidigungslinien gebaut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Tschernihiw werden die erste und zweite Verteidigungslinie und Stellungen in den gefährlichsten Gebieten errichtet. Dies teilte der Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte der Ukraine, Generalleutnant Sergej Najew, am Donnerstag, den 14. Dezember, auf Facebook mit.

„Heute ist die Situation in der Region Tschernihiw sowie in der gesamten nördlichen Operationszone stabil und kontrolliert. In den gefährlichsten Richtungen werden jedoch die Grenzen und Stellungen der ersten und zweiten Verteidigungslinie in vollem Umfang ausgerüstet. Wir bereiten uns auf den Widerstand vor und ergreifen gemeinsam mit der regionalen Militärverwaltung von Tschernihiw Maßnahmen zur Stärkung unserer Verteidigung“, schrieb er.

Ihm zufolge werden die Truppen, wenn die Bedrohung wächst, an den vorbereiteten Linien eintreffen und bereit sein, auf die Entwicklung der Situation angemessen zu reagieren.

Die Arbeiten werden von einer zivilen Organisation durchgeführt. Militäringenieure beaufsichtigen sie und leisten die notwendige methodische Unterstützung.

Der Generalleutnant zeigte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Bagger einen Graben aushebt und Arbeiter Maschinen einsetzen, um Panzerabwehrstrukturen aus Beton zu installieren, die als „Drachenzähne“ bekannt sind.

Zuvor hatte der staatliche Grenzdienst der Ukraine gezeigt, wie er die ukrainisch-weißrussische Grenze verstärkt. Dort werden weiterhin Minen- und Sprengstoffbarrieren in bedrohliche Richtungen aufgebaut.