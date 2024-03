Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Winnyzja haben Grenzschützer einen Militäroffizier festgenommen, der plante, illegal in die moldawische Region Transnistrien an der Grenze zu Moldawien zu gelangen. Dies berichtet der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine.

Es wird berichtet, dass im Telefon des Militärs ein Telegram-Bot gefunden wurde, mit dessen Hilfe er, als er sich in der Kampfzone in der Region Donezk aufhielt, dem Feind Informationen über die Bewegung von Einheiten der Streitkräfte der Ukraine, über deren Versorgung mit Ausrüstung und Munition übermittelt hat. Der Verhaftete wurde in Gewahrsam genommen, er wurde über den Verdacht des Hochverrats informiert.

Wir erinnern daran, dass der Ingenieur von Ukroboronprom vorhatte, neue Entwicklungen in der Russischen Föderation und im Iran „durchsickern“ zu lassen. Der Verräter bereitete sich darauf vor, die neuen Entwicklungen der Ukraine auf dem Gebiet des militärischen Schiffbaus an russische und iranische Spezialdienste weiterzugeben.