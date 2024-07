In den Regionen der Ukraine kommt es aufgrund der Hitzewelle zu Stromausfällen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag war der maximale Stromverbrauch 5,4 Prozent höher als am Montag.

Seit heute Morgen sind 528 Ortschaften in der Ukraine aufgrund von Kämpfen und Hitze ohne Strom. Dies meldete Ukrenerho am Mittwoch, den 10. Juli.

Demnach gibt es neue Stromausfälle in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja, Sumy, Charkiw und Cherson aufgrund von Feindseligkeiten.

Die Verbraucher in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Sumy wurden aus technischen Gründen vom Stromnetz getrennt.

„Die technischen Gründe für die Abschaltung stehen im Zusammenhang mit der Hitzeeinwirkung auf Hochspannungsgeräte und Stromleitungen sowie mit den Folgen der Feindseligkeiten in den Frontregionen“, heißt es in dem Bericht.

Heute sind in den Regionen rund um die Uhr Verbrauchsbeschränkungen in Kraft. Laut Vorhersage wird es zwischen 10:00 und 13:00 Uhr zwei Abschaltungen geben, in den anderen Stunden des Tages drei Abschaltungen. Der Verbrauch steigt aufgrund der Hitzewelle an. Am Dienstag, den 9. Juli, lag der Höchstverbrauch um 5,4% höher als am Montag.

Gestern Abend hat Ukrenerho Notstrom aus den Stromnetzen Polens und der Slowakei bezogen. Auch heute in den Abendstunden ist geplant, Notstromlieferungen aus europäischen Ländern anzuziehen, um den Anteil des Energiedefizits im System auszugleichen und die Reserven zu stützen.

Am Mittwoch importiert die Ukraine Strom aus Rumänien, der Slowakei, Polen, Ungarn und Moldawien in Höhe von insgesamt 28487 MWh, mit einer maximalen Kapazität von 1444 MW.

Es werden keine Exporte getätigt oder vorgesehen.