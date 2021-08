Reisepässe in Kiew werden im Falle eines Lockdowns gesperrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die elektronische Registrierung für den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln im Falle einer Schließung wurde in Kiew im Testbetrieb eingeführt. Dies berichtete Oleksiy Kuleba, stellvertretender Leiter der Kiewer Stadtverwaltung, der darauf hinwies, dass es in der Hauptstadt bisher „keine schwerwiegenden Einschränkungen“ gebe, die Behörden sich aber auf eine Abriegelung vorbereiteten. Er sagte, dass im Falle der Einführung strenger Beschränkungen in der Hauptstadt nur noch Personen mit speziellen Fahrausweisen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können, während die normalen Fahrausweise keine Gültigkeit mehr haben werden.

„Zuvor gekaufte Transportkarten werden funktionieren: die alte – Kyiv Smart Card und das neue – Kyiv Digital – Modell oder Kiev Card. Aber nur diejenigen, deren Besitzer eine Genehmigung erhalten haben, werden während der Sperrung aktiv sein“, erklärte Kuleba. Er stellte klar, dass die Anträge für diese Genehmigungen von den Geschäftsführern eingereicht werden.

„Bei der Beantragung von Genehmigungen legt der Vorgesetzte eine Liste der Arbeitnehmer mit den Nummern ihrer Transportkarten vor. Wenn die Entscheidung positiv ausfällt, erhält der Vorgesetzte ein Schreiben, und die Transportkarte des Mitarbeiters wird während der Schließung automatisch aktiviert. Sie können die öffentlichen Verkehrsmittel wie gewohnt nutzen, indem Sie mit Karte bezahlen. Alle anderen Fahrkarten (ohne Genehmigung) sind während der Sperrzeit nicht gültig“, erklärte der Beamte.

Für Kiewer Bürger, die nicht in kritischen Unternehmen beschäftigt sind, soll ein Verfahren zur Erlangung von Einweggenehmigungen entwickelt werden. „Nach dem Testen und der Behebung aller Fehler im neuen E-System der Stadt ist geplant, einen Mechanismus zu entwickeln, mit dem Einzelpersonen in dringenden Fällen einmalige Genehmigungen erhalten können“, so Kuleba weiter.

Der Beamte merkte an, dass es noch nicht möglich sei, mit absoluter Sicherheit zu sagen, ob es in Kiew eine Abriegelung geben werde. Dennoch sammeln die Behörden der Hauptstadt bereits Anträge von Unternehmen. Sie tun dies im Voraus, um einen Ansturm zu vermeiden, erklärte Kuleba.