Rekordschlangen von Lastwagen an der Grenze - Staatlicher Grenzschutzdienst der Ukraine

An der Grenze zwischen der Ukraine und vier Nachbarländern haben sich Rekord-LKW-Warteschlangen gebildet – mehr als 5.000 LKWs. Das sagte der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes Andrij Demchenko, berichtet Ukrinform am Dienstag, den 19. Dezember.

So warten allein in Warteschlangen an der Grenze zu Polen am Eingang zur Ukraine mehr als 3300 Lastwagen.

„Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes stehen mehr als 3300 Lastwagen in den Warteschlangen: Shegini – 1000, Rawa-Russkaya – 350, Krakovec – 550, Yagodin – 1400 Frachtfahrzeuge“, sagte der Sprecher.

Darüber hinaus warten an der Grenze zur Slowakei in Richtung Ukraine in Richtung des Kontrollpunktes Uschhorod 565 Lastwagen auf die Durchfahrt. Dort vorübergehend gestoppt Blockierung der Bewegung von Lastwagen.

An der Grenze zu Ungarn warteten 220 Lastwagen auf die Durchfahrt in Richtung des Grenzübergangs Tisa in Richtung Ukraine. Und in Rumänien – in Richtung Ukraine in Richtung des Kontrollpunktes Porubnoe – warteten 950 weitere Lastwagen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 6. November ein Streik der polnischen Spediteure an der polnisch-ukrainischen Grenze begonnen hat. Sie fordern die Aufhebung der Visafreiheit für den Transport in die Ukraine. Später schlossen sich Spediteure aus anderen Ländern der Blockade an.