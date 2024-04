ISW hat die Richtung einer groß angelegten russischen Offensive vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee könnte im späten Frühjahr oder im Frühsommer eine groß angelegte Offensive in Donezk starten. Dies geht aus einem Bericht von Analysten des Institute for the Study of War (ISW) hervor.

Die Experten gehen davon aus, dass das russische Kommando seine Offensivoperation auf den Westen der Region Donezk konzentrieren wird, um den stetigen, aber unbedeutenden Vormarsch der russischen Truppen in diesem Sektor zu nutzen.

Die ukrainischen Behörden haben bereits davor gewarnt, dass die Angreifer entlang der Strecke Charkiw-Luhansk, in der Nähe von Bachmut, in der Nähe von Awdijiwka und im Westen der Region Saporischschja Personal aufstellen.

Der ISW glaubt, dass die russischen Streitkräfte aufgrund ihrer begrenzten Personalstärke und Planung in der Lage sein werden, eine konzertierte groß angelegte Offensivoperation in nur einem Operationsgebiet zu starten.

Analysten stellen fest, dass die Streitkräfte der Ukraine am 30. März einen mechanisierten Angriff eines russischen Bataillons in der Nähe von Awdijiwka zurückgeschlagen haben – der erste mechanisierte Angriff eines Bataillons, seit die russischen Streitkräfte Ende Oktober 2023 eine Kampagne zur Einnahme von Awdijiwka gestartet haben.

Wir werden daran erinnern, dass der Sprecher der Verteidigungskräfte des Südens Natalija Humenjuk berichtete, dass praktisch 60-70% der feindlichen Angriffsgruppen nicht aus Krynki am linken Ufer der Region Cherson zurückkehren.