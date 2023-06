Rosgvardy-Offizier schoss auf ukrainischsprachige Kriegsgefangene

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Gegen den Kommandeur einer Rosgvardiya-Einheit, der auf Kriegsgefangene der ukrainischen Streitkräfte geschossen hat, die sich auf Ukrainisch verständigten, wurde Anzeige erstattet. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine mit.

Der Leiter der Gruppe für die Arbeit mit dem Personal der militärischen Einheit 5389 376 separates Bataillon der operativen Zweck der Rosgvardia auf die Tatsache der Misshandlung von Kriegsgefangenen wurde als verdächtig gemeldet.

„Den Ermittlungen zufolge hat der Verdächtige, der als einer der Anführer der Militäreinheit auftrat, Anfang April 2022 in einer der Siedlungen in der vorübergehend besetzten Region Saporoshje die Erschießung eines Kriegsgefangenen der ukrainischen Streitkräfte aufgrund der Kommunikation in ukrainischer Sprache simuliert. Dadurch erlitt der ukrainische Soldat eine Schusswunde am Bein. Dabei handelte der Beschuldigte vorsätzlich und war sich sicher bewusst, dass er an dem bewaffneten Konflikt beteiligt war und im Rahmen der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine handelte. Und sein Handeln stand im Widerspruch zu den Bestimmungen der Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen vom 12. August 1949“, heißt es in der Erklärung.

Um andere ukrainische Kriegsgefangene einzuschüchtern, verlangte der Russe, mit ihm nur auf Russisch zu kommunizieren, und drohte im Falle der Nichtbefolgung der Anweisung mit einer noch schlimmeren Behandlung der ukrainischsprachigen Kriegsgefangenen – bis hin zur Erschießung.

„Die Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft sammeln weiterhin Beweise für die Misshandlung ukrainischer Kriegsgefangener. Nach dem humanitären Völkerrecht sind solche Handlungen als Kriegsverbrechen einzustufen“, heißt es in der Erklärung.

