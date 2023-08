Rund 600 Mio. Kubikmeter Gas europäischer Händler wurden in ukrainische Untergrundspeicher gepumpt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Etwa 600 Mio. Kubikmeter Gas von europäischen Händlern wurden in ukrainische unterirdische Gasspeicher gepumpt. Dies gab Energieminister Herman Haluschtschenko in einem Interview mit Bloomberg bekannt, so das Energieministerium.

Ihm zufolge kann die Ukraine den europäischen Partnern bis zu 15 Milliarden Kubikmeter ihrer unterirdischen Gasspeicher (Underground Gas Storage) anbieten, und die Unternehmen beginnen bereits, diese zu nutzen.

„Die Ukraine verfügt über die größten Gasspeicher in Europa – mit einem Volumen von mehr als 30 Milliarden Kubikmetern. Wie der Trend der letzten Monate zeigt, beginnen europäische Unternehmen trotz des Krieges, Gas in der Ukraine zu speichern. Das ist ein gutes Zeichen für uns und für Europa insgesamt“, sagte der Minister.

Er fügte hinzu, dass europäische Unternehmen, die Gas in ukrainische Lagerstätten pumpen wollen, daran arbeiten, diese nach europäischen Standards zu zertifizieren. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer Energiedrehscheibe in der Ukraine.

Der Minister wies darauf hin, dass angesichts der beträchtlichen Fülle europäischer Gasspeicher die Nutzung ukrainischer unterirdischer Gasspeicher eine wichtige Rolle für die Energieversorgung des gesamten europäischen Kontinents spielt.