Russische Angreifer haben wieder einmal zivile Häuser getroffen. Ein Anwohner starb durch feindlichen Beschuss.

Das russische Militär beschoss die Siedlung Stepnogorsk in der Region Saporischschja. Infolge des Angriffs wurde ein Mann getötet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Ivan Fedorow am Montag, den 20. Mai, in Telegram.

„Die Angreifer haben die Frontlinie in der Region Stepnogorsk-Saporischschja beschossen und einen Mann getötet“, schrieb er.

Laut Fedorow haben die Russen erneut zivile Häuser getroffen, durch den feindlichen Beschuss wurde ein Mann getötet, es gibt Zerstörungen.

Wir werden daran erinnern, am 18. Mai schlugen russische Truppen etwa 460 Mal in der Region Saporischschja ein, eine Frau wurde verletzt. Unter feindlichem Beschuss waren sieben Siedlungen in der Region.

In den letzten 24 Stunden haben die Angreifer die Region Saporischschja 378 Mal getroffen. Acht Siedlungen standen unter feindlichem Beschuss.