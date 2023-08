Russen beschossen Slowjansk, es gibt einen Toten - den Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 30. August beschossen russische Truppen Slowjansk in der Region Donezk. Dies berichtete der Bürgermeister der Stadt Vadim Lyakh.

Er gab an, dass vier Explosionen zu hören waren. Es wurden Einschläge in landwirtschaftlichen Betrieben in der Siedlung Mirnoye verzeichnet.

„Eine Person ist gestorben, der Wachmann des Unternehmens“, betonte der Bürgermeister.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 30. August fünf Raketen auf das Dorf Bogatyr in der Region Donezk abgeschossen haben.