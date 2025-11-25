Russen griffen Saporischschja an: ein Wohnhaus wurde getroffen, 12 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Abend des 25. November griff die russische Armee Saporischschja an, in einem Wohnhaus brach ein Feuer aus und es gab Verletzte.

** Quelle:* Leiter der regionalen Militärverwaltung Ivan Fedorow

** Direkte Ansprache:* „Der Feind greift Saporischschja an. Ein Wohnhaus wurde getroffen. Feuer in mehreren Stockwerken.

Informationen über die Opfer werden gerade geklärt.“

Später stellte Fedorow klar, dass mindestens 7 mehrstöckige Gebäude in verschiedenen Bezirken von Saporischschja durch den feindlichen Angriff beschädigt wurden.

Ein Unternehmen und ein Geschäft wurden in Brand gesetzt.

Vorläufig wurden zwei Menschen verletzt.

Update um 00:20 Uhr: Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung hat sich die Zahl der Opfer erhöht: 12 Menschen sind verletzt, drei von ihnen sind im Krankenhaus.