Die Russen haben den Bezirk Kupjanskij mit Luftbomben beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montag, den 7. August, beschossen die Angreifer das Dorf Krugliakovka im Gebiet Charkiw mit vier gelenkten Luftbomben. Bei diesem Angriff wurden zwei Menschen getötet. Dies teilte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrij Jermak auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Es wurden Privathäuser getroffen. Fünf Menschen wurden verwundet“, fügte Jermak hinzu.

Der Leiter des ukrainischen Innenministeriums, Ihor Klymenko, sagte in Telegram, dass ein Privathaus infolge der Luftangriffe in Brand geraten sei. Eine 45-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann starben. Zwei weitere Zivilisten wurden verletzt.

„Als die Ordnungskräfte und Rettungskräfte am Ort des Einschlags eintrafen, beschoss der Feind das Haus wiederholt mit Streumunition“, schrieb der Minister.

Darüber hinaus kam es am 6. August infolge eines Raketenangriffs des Feindes zu einem Brand in einem neunstöckigen Wohnhaus in Orechiw.