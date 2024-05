Die Russen haben ein Haus in Selidovo bombardiert: zwei Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine ganze Familie war wahrscheinlich unter den Trümmern des bombardierten Hauses eingeschlossen. Unter den Trümmern wurden Fragmente von zwei Leichen gefunden.

Staatsanwälte dokumentieren ein weiteres Kriegsverbrechen der russischen Armee in Selidovo, Region Donezk: Am Dienstag, den 28. Mai, warfen die Truppen des Aggressorlandes Luftbomben auf die Stadt. Dies wurde am Mittwoch, den 29. Mai, im Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine berichtet.

Es wird berichtet, dass die russische Armee am 28. Mai um 21:30 Uhr einen privaten Sektor der Stadt Selidowo angegriffen hat. Vorläufig wurden zwei UMPB D-3 Flugzeugbomben vom Diener des Volkes eingesetzt

Unter den Trümmern des bombardierten Hauses lag wahrscheinlich eine ganze Familie.

„Eine 73-jährige Großmutter wurde von Rettungskräften befreit. Bei der Frau wurden mehrere Wunden und eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Bei der Such- und Rettungsaktion wurden auch Leichenteile gefunden. Nach vorläufigen Angaben könnten sie zu dem 53-jährigen Sohn des Opfers und ihrem 13-jährigen Enkel gehören. Die Identifizierung der Überreste geht weiter“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass das russische Militär am 25. Mai zwei UABs auf dem Epizentrum in Charkiw angegriffen hat. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehr als 200 Menschen in dem Gebäude.

Am Morgen des 29. Mai starb eine weitere Person, die im Epizentrum verwundet wurde. Die Gesamtzahl der Opfer dieses Angriffs belief sich auf 19 Personen.