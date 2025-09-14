Die Russen haben in der Nacht 58 Drohnen und eine Rakete auf die Ukraine abgefeuert: Wie die Luftabwehr funktionierte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 14. September griffen die Russen die Ukraine mit einer ballistischen Rakete und 58 Schaheds, Gerbers und anderen Drohnenarten an. Die Luftabwehr hat 52 feindliche Ziele neutralisiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Die Russen griffen die Ukraine vor allem aus den Richtungen Kursk, Brjansk, Millerowo und Primorsko-Achtarsk an. Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben haben die Luftverteidigungskräfte 52 feindliche Schaheds, Gerber und andere Flugzeugtypen im Norden, Süden, Osten und im Zentrum des Landes abgeschossen und vernichtet.

Darüber hinaus wurden an drei Orten eine Rakete und sechs Angriffsdrohnen gesichtet, und an zwei Orten fielen Wrackteile herunter.

Die Luftwaffe stellte fest, dass die Russen am Morgen eine neue Welle von Drohnenangriffen aus dem Nordosten starteten.

Russische Angriffe in der Ukraine

Die Nacht zum 14. September verlief in der Ukraine relativ ruhig, aber in der Nacht zuvor hatten die Russen 164 Drohnen und ballistische Raketen auf die Ukraine abgefeuert.

Den ukrainischen Luftverteidigungskräften gelang es, 137 feindliche Drohnen zu neutralisieren, aber eine Rakete und 27 Angriffsdrohnen wurden an 9 Orten registriert, und der Abschuss der abgeschossenen Drohnen an drei Orten.