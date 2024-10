Die Russen haben die Region Mykolajiw angegriffen: Es kam zu einem Stromausfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Feind hat erneut die Energieinfrastruktur der Region angegriffen, und infolgedessen „sind die Teilnehmer ohne Strom“, sagte Witalij Kim.

Russische Angreifer haben in der Nacht des 17. Oktober Energieanlagen in der Region Mykolajiw angegriffen. Infolge des feindlichen Angriffs kam es in der Region zu einem Stromausfall, aber die Stromtechniker konnten die Stromversorgung teilweise wiederherstellen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung von Mykolajiw Witalij Kim in Telegram.

Der Beamte stellte fest, dass in dieser Nacht in der Region die Arbeit der Kräfte und Mittel der Luftverteidigung fortgesetzt wurde, um den feindlichen Angriff abzuwehren, aber jetzt gab er keine Einzelheiten bekannt.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung sagte, dass die Russen erneut die Energieinfrastruktur der Region angegriffen haben und dass infolgedessen „die Stromzufuhr der Teilnehmer unterbrochen ist“.

„Die Stromtechniker haben die meisten Verbraucher bereits wieder mit Strom versorgt, die Arbeiten gehen weiter“, berichtete er und fügte hinzu, dass es keine Verletzten gegeben habe.

Wie wir bereits berichteten, blieben Teile der Region Mykolajiw und Mykolajiw aufgrund eines Unfalls in den Hochspannungsnetzen ohne Strom.