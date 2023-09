Russen verstärken "dritte Verteidigungslinie" in Saporischschja - Bürgermeister von Melitopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen verstärken ihre „tiefe Rückseite“ und verstärken die dritte Verteidigungslinie im besetzten Teil der Region Saporischschja. Dies berichtete der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow am 13. September.

„Die Invasoren behaupten, dass die Gegenoffensive auf Saporischschja bereits gescheitert ist, haben aber begonnen, die „tiefe Nachhut“ zu verstärken und die Verteidigung auf der „dritten Linie“ zu verstärken“, stellte er fest.

Dem Bürgermeister zufolge heben die Angreifer „neue Gräben aus und verstärken die Verteidigungsanlagen in der Nähe der Frontlinie im Bezirk Polohovsky, besetzen Häuser und stellen neue Ausrüstung in den Dörfern bei Tokmak auf, und in der Stadt selbst haben sie Straßensperren errichtet und Panzerabwehrhecken aufgestellt.

Sie übernehmen auch neue Erholungszentren an der Asowschen Küste und haben in Berdjansk eine Hubschrauberbasis auf dem Flugplatz eingerichtet.

Die Russen bringen auch ehemalige Gefangene ins Land, „um Robotyne zurückzuschlagen und die Front zu halten“.