Russen verwundeten einen Zivilisten im Bezirk Beryslaw in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem Dorf Lwiw im Bezirk Beryslaw der Region Cherson hat das russische Militär von einer Drohne aus Sprengstoff abgeworfen, wodurch ein Zivilist verletzt wurde. Darüber berichtete am Sonntag, den 17. März, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Die russische Armee fährt fort, friedliche Siedlungen in der Region Cherson mit Feuer zu belegen. Durch den Abwurf von Sprengstoff aus einer Drohne wurde ein Bewohner des Dorfes Lvove, das in Beryslawshchina liegt, verletzt. der 43-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurden ein Explosionstrauma, Splitterwunden und eine offene Fraktur des Beins diagnostiziert. Die Sanitäter versorgen ihn mit der notwendigen Hilfe“, heißt es in der Nachricht.

Wir werden daran erinnern, am Nachmittag des 17. März in Mykolajiw zwei Explosionen während des Luftalarms. Die Stadt war einem Raketenangriff der russischen Invasoren ausgesetzt. Ab 14:30 Uhr war von zwei Opfern die Rede, und um 14:55 Uhr berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung, dass es bereits fünf Verletzte gibt.