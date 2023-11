Russen warfen 25 gelenkte Bomben auf die Region Cherson ab, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben zwischen 11:20 und 13:00 Uhr 25 gelenkte Luftbomben auf Siedlungen in den Bezirken Beryslaw und Kachowka abgeworfen. Zwei Menschen wurden verletzt. Dies berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin.

Ihm zufolge wurde in Beryslaw ein 74-jähriger Mann verwundet, in Novoberislav ein 54-jähriger Einheimischer. Sie werden medizinisch versorgt.

Auch in der regionalen Militärverwaltung von Cherson wurde berichtet, dass die Russen am Nachmittag Antonowka unter Beschuss genommen haben. Ein 62-jähriger Mann und eine 61-jährige Frau wurden verwundet. Sie wurden mit explosiven Verletzungen in ein medizinisches Zentrum gebracht.

Wir möchten daran erinnern, dass die Russen Veletenske in der Region Cherson beschossen haben. Während des feindlichen Artilleriebeschusses des Unternehmens wurde ein 56-jähriger Mann verletzt.