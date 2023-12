Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen zerstören die lokale Industrie in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Donezk. Dies berichtet das Zentrum des Nationalen Widerstands.

Es wird berichtet, dass die Invasoren Bergwerke als unrentabel schließen und den Bergleuten die ausstehenden Löhne nicht zahlen. Die Gesamtschulden gegenüber den Arbeitern übersteigen 200 Millionen Rubel.

„Allein im Jahr 2023 wurden 1,2 Tausend Bergleute aus den Minen entlassen, das sind mehr als 10 Prozent ihrer Gesamtzahl. Die meisten Bergwerke in der eroberten Region liegen brach. Erinnern Sie sich daran, dass die Invasoren unter falschen Parolen über die Wiederbelebung der Industrie in die Region eindringen, aber alles zerstören, was sie erreichen können“, sagte das Zentrum für Nationalen Widerstand in einer Erklärung.