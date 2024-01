Die russische Armee hat die Region Sumy mit vier Raketen beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat am Samstag, den 13. Januar, eine Gemeinde in der Region Sumy beschossen. Der feindliche Angriff beschädigte die zivile Infrastruktur in der Gemeinde, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit.

„Der Feind schlug vier Raketen auf die Gemeinde Velikopisarevskaya in der Region Sumy ein – die Staatsanwaltschaft dokumentiert die Folgen“, so die Gesetzeshüter.

Den Ermittlungen zufolge hat der Feind in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar mit völkerrechtlich verbotenen Methoden der Kriegsführung 4 Raketen des Typs S-300 auf das Gebiet der Gemeinde Velikopisarevskaya im Gebiet Sumy abgefeuert.

Durch den Angriff der Angreifer wurde eine Reihe von zivilen Infrastruktureinrichtungen beschädigt, darunter 10 Privathäuser und eine Stromleitung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht zum 13. Januar einen weiteren massiven Raketenangriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Zunächst wurden Raketen des Typs Ch-101/555/55 von der Tu-95MS abgefeuert. Später wurde bekannt, dass Dagger-Raketen in der Luft auftauchten.