Die Russische Föderation greift über Nacht zum zweiten Mal mit Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum Freitag, den 5. Januar, starten die Russen zum zweiten Mal „Shakedowns“ auf dem Territorium der Ukraine. In vier südlichen Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Die Luftwaffe warnte zunächst, dass sie mehrere Gruppen von „Shaheds“ in der Region Cherson registriert habe, die nach Nordwesten in Richtung der Grenzen der Regionen Dnipropetrowsk und Mykolajiw unterwegs seien.

Später hieß es, dass es mehrere weitere Gruppen von Angriffsdrohnen in der Region Cherson gibt, die sich in Richtung Norden bewegen.

Beobachtergruppen schreiben, dass sich ein Teil der Drohnen weiterhin über Zelenodolsk in Richtung der Region Kirowohrad bewegt, während der zweite Teil nach Norden in Richtung Volnogorsk fliegt.

Der Luftalarm wurde in den Regionen Cherson, Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Kirowohrad ausgerufen.

Wir werden daran erinnern, dass die Russische Föderation am Abend unbemannte Luftfahrzeuge und Ballisten angegriffen hat. Der Luftalarm erfasste die Hälfte des Landes. Auch am Abend war Unruhe bei den Angreifern. Auf der Krim und in Belgorod wurden neue Explosionen gemeldet.