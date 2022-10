Der russische Föderationsrat hat die Annexion ukrainischer Gebiete gebilligt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Föderationsrat hat am Dienstag, den 4. Oktober, „Verträge“ über die Eingliederung der von der Ukraine besetzten Gebiete in Russland ratifiziert, wie russische Medien berichteten.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Der Föderationsrat erklärt, dass das Annexionsverfahren für ukrainische Gebiete mit einer Änderung der russischen Verfassung auf der Grundlage eines entsprechenden Dekrets von Wladimir Putin abgeschlossen wird.

Den „Dokumenten“ zufolge werden die Grenzen der Gebiete der „Volksrepublik Donezk“, der „Volksrepublik Luhansk“, der Regionen Cherson und Saporischschja durch die Grenzen am Tag ihrer Gründung und am Tag ihrer „Aufnahme“ in Russland bestimmt.

Diese „Verträge“ wurden am Vortag von der russischen Staatsduma ratifiziert.