Russische Luftangriffe auf kritische Infrastruktur in der Region Sumy: Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 21. Oktober haben die Russen Luftangriffe auf kritische Infrastrukturen im Bezirk Romny geflogen.

In der Nacht haben russische Truppen Luftangriffe auf die kritische Infrastruktur des Bezirks Romny in der Region Sumy geflogen. Infolgedessen waren mehrere Siedlungen ohne Strom. Dies meldete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Montag, den 21. Oktober.

„Der Feind greift weiterhin die Romenschina an. Heute Abend, am 21. Oktober, haben die Russen einen Luftangriff auf die kritische Infrastruktur des Bezirks Romny geflogen“, heißt es in der Erklärung.

Infolge des Beschusses wurden mehrere Siedlungen stromlos geschaltet.

Die Arbeit der Rettungsdienste zur Beseitigung der Folgen dauert an. In der Regionalen Militärverwaltung wurde festgestellt, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen am 4. Oktober ein Umspannwerk in der Region Sumy angegriffen haben, bei dem sechs Arbeiter verletzt wurden.