Russische Mediziner fliehen aus dem vorübergehend besetzten Melitopol und folgen Kollaborateuren. Dies teilte Bürgermeister Iwan Fjodorow am Dienstag, den 3. Januar, in seinem Telegramm-Kanal mit.

„Das Krankenhaus in Melitopol war fast das letzte in der vorübergehend besetzten Region Saporischschja, das der Zivilbevölkerung Hilfe leistete, aber seit fast einem Monat bringen sie auch verwundete und kranke Raschisten dorthin, und es gibt immer weniger Platz für Zivilisten in diesem Krankenhaus“, sagte er.

Der Beamte sagte, dass die Mediziner die Stadt wegen der Aktionen der Widerstandskräfte und der Angst vor den ukrainischen Streitkräften und der großen Zahl verwundeter russischer Soldaten, für die es weder genügend medizinisches Personal noch Betten gibt, verlassen.

Dem Bürgermeister zufolge haben die Invasoren das ukrainische medizinische Personal sowohl bedroht als auch bestochen, damit es dem russischen Militär hilft. Die ukrainischen Mediziner weigern sich jedoch, trotz des Terrors mit dem Feind zusammenzuarbeiten, stellt Fedorov fest.

Er fügte hinzu, dass 90 % der Apotheken in Melitopol außer Betrieb sind. In den verbliebenen Apotheken gibt es fast keine Medikamente mehr, und die Kosten für Medikamente sind zu hoch.

Fedorov hatte zuvor berichtet, dass ein Auto der russischen Invasoren im Zentrum von Melitopol in die Luft geflogen ist.

Außerdem versuchen die Invasoren, 1.500 bis 2.000 Kinder aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine einzusammeln, um sie nach Russland zu bringen, angeblich für „Weihnachtsbäume“ zu Neujahr.

