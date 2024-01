Russische Raketenangriffe gehen weiter, Dolche liegen in der Luft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Aggressoren setzen ihren massiven Raketenangriff auf die Ukraine fort. Die feindlichen Raketen sind in Gruppen in verschiedenen Gebieten unterwegs. Es wurden „Hyperschall“-Kinschals abgeschossen, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am Morgen des Samstags, 13. Januar, mit.

„Abschuss von Kinschal-Raketen in Richtung Dnipro … Krywyj Rih“, hieß es in dem Bericht.

Es wurde auch von der Bewegung von Raketen des Typs Kinschal in Richtung Kiew und Riwne berichtet.

„Einige weitere Marschflugkörper aus dem Norden!“, hieß es in dem Bericht um 7:47 Uhr.

Außerdem haben die Russen die Präsenz von taktischen Flugzeugtafeln für Raketenangriffe erhöht.

Wir erinnern uns: In der Nacht zum Samstag, den 13. Januar, haben russische Flugzeuge vom Kaspischen Meer aus Marschflugkörper auf die Ukraine abgefeuert. Zunächst wurden Raketen des Typs Ch-101/555/55 von sechs Tu-95MS Flugzeugen abgeschossen. Später wurde berichtet, dass mehr Flugzeuge in der Luft waren.

Ebenfalls in dieser Nacht starteten die Russen ballistische Raketen von der Krim aus. In Dnipro kam es zu Explosionen.