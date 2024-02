Russische Truppen beschießen ein Dorf in der Region Cherson, es gibt einen Toten und einen Verwundeten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben Tokarevka in der Region Cherson beschossen, es gibt einen Toten und einen Verwundeten. Darüber berichtete heute, 10. Februar, am Abend der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

„Heute Nachmittag haben die Angreifer das Dorf Tokarevka getroffen. Als Folge des Beschusses Mine Explosion Verletzung und Bauchwunde erhielt ein 43-jähriger Mann. Er wurde in einem ernsten Zustand ins Krankenhaus gebracht. Die Sanitäter kämpfen weiter um sein Leben. Bereits am Abend wurde ein weiteres Opfer bekannt – die Mutter des verwundeten Mannes. Leider verstarb die Frau noch an Ort und Stelle. Sie war 68 Jahre alt. Mein Beileid an die Angehörigen der Verstorbenen …“ – die Nachricht von Prokudin lautet.