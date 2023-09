Russische Truppen beschossen in der Nacht die Region Cherson: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 18. September haben russische Truppen das Gebiet Cherson beschossen, es gibt Tote und Verletzte unter der Zivilbevölkerung. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, mit.

„Als Folge der „Ankunft“ auf Cherson wurde ein 72-jähriger Mann getötet. Ein anderer – wurde verletzt, ihm wurde vor Ort geholfen“, schreibt der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

In Kizomys gab es einen Treffer in einem Privathaus. Eine ältere Frau starb an ihren Verletzungen, ein 60-jähriger Mann wurde in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Es wird auch berichtet, dass Olgovka unter Beschuss geraten ist. Eine 63-jährige Frau wurde dort verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen eine medizinische Einrichtung in der Region Cherson beschossen haben.