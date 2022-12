Russische Truppen haben ein Dorf in der Region Saporischschja mit einer X-59-Rakete getroffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Invasoren haben Dörfer in der Region Saporischschja mit einer Luft-Boden-Lenkwaffe X-59 und S-300 getroffen. Dies teilte die Hauptdirektion für nationale Sicherheit der Region Saporischschja mit.

„Das russische Militär feuerte eine X-59 auf das Dorf Nowotawritscheskoje ab. Dieser Marschflugkörper ist darauf ausgelegt, wichtige Bodenziele zu treffen. Für die Russen waren solche „Ziele“ die Häuser der Anwohner. Die Rakete schlug in ein Wohnhaus ein und setzte ein landwirtschaftliches Gebäude in Brand. Nachdem die Rettungskräfte der GSNS das Feuer lokalisiert hatten, dokumentierten die Ordnungskräfte die Folgen der Zerstörung“, heißt es in dem Bericht.

Ein 15-jähriges Mädchen und ihr Stiefvater wurden durch den Beschuss verletzt.

Die Russen schossen auch eine S-300-Rakete auf das Gebiet des Dorfes Kuprijanowka ab.

Durch den Treffer wurden zwei Wohnhäuser vollständig zerstört. Die Scheiben der umliegenden Häuser flogen heraus, Fassaden, Dächer, Nebengebäude und Fahrzeuge wurden getroffen. Auch Strom- und Gasleitungen in der Straße wurden beschädigt.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem bewaffneten Angriff die Häuser der Bewohner von Orekhovo beschädigt und drei Personen verletzt. Sie wurden durch Schüsse und Explosionen verletzt…