Russische Truppen haben einen Raketenangriff auf Sumy gestartet

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben die Stadt Sumy mit Raketen angegriffen. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Sumy mit.

„Russische Terroristen haben einen Raketenangriff auf den privaten Sektor gestartet. Ein Privathaus wurde zerstört“, heißt es in der regionalen Militärverwaltung.

Die Rettungsdienste sind vor Ort im Einsatz.

Wie der Bürgermeister von Sumy Alexander Lysenko klarstellte, wurde der Raketentreffer in der Gegend der Kosakenallee verzeichnet.

„Einige Häuser sind beschädigt, eines ist zerstört. Allen Opfern wird geholfen“, betonte er.

Am Vorabend schlug das feindliche unbemannte Luftfahrzeug Shahed-136 in einem Wohnviertel in Sumy ein. Durch den Angriff wurden ein Privathaus, zwei Geschäfte und 20 Wohnungen in einem Wohnblock beschädigt.

Wir werden daran erinnern, dass die russische Armee am 29. Juli einen Raketenangriff auf eine Bildungseinrichtung in Sumy durchgeführt hat, bei dem zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt wurden.