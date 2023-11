Russische Truppen warfen eine Bombe auf eine Schule in der Region Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht vom 4. auf den 5. November haben russische Truppen bei einem weiteren Angriff in der Region Cherson eine weitere Schule zerstört. Dies teilte der Innenminister Igor Klymenko mit.

„Die Gemeinde Dar’eva in der Region Cherson, eine gewöhnliche ländliche Schule. Heute Nacht hat das russische Militär eine gelenkte Fliegerbombe auf sie abgefeuert. Die Rettungskräfte löschten das Feuer, später stürzte die Bodenplatte ein. Ermittler der Nationalen Polizei arbeiten seit dem Morgen am Tatort, um ein weiteres Verbrechen der Invasoren aufzuzeichnen. Neben der Schule wurden auch 6 Privathäuser beschädigt. Glücklicherweise ohne Opfer“, heißt es in der Nachricht.

Klymenko stellt fest, dass die Anwohner nicht die Hände in den Schoß legen – sie haben begonnen, die beschädigten Gebäude zu reparieren.

„Kinder aus der Umgebung, die helfen, den Schutt zu beseitigen und Baumaterialien zu tragen. Kinder, die vor zwei Jahren in diese Schule gingen. Russland versucht, die Zivilbevölkerung einzuschüchtern – mit Angriffen auf Häuser, Schulen und Krankenhäuser. Wir tun alles, um den Feind so schnell wie möglich zu vertreiben und ihn für seine Verbrechen bezahlen zu lassen“, betont der Minister den Unterschied.

Wir erinnern daran, dass die Region Cherson im Laufe des vergangenen Tages hundert Mal beschossen wurde. Zwei Zivilisten starben, sechs weitere wurden verwundet.

Heute Nachmittag haben russische Truppen Cherson getroffen, es gibt Verletzte unter den Zivilisten.