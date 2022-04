Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Journalist und Publizist Armen Gasparyan wurde in der Ukraine erstmals verdächtigt, öffentlich zum Völkermord am ukrainischen Volk aufgerufen zu haben. Dies teilte der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft mit. den Ermittlungen zufolge ist der Verdächtige, der Autor des Buches Entnazifizierung der Ukraine“. A Country of Unlearned Lessons, in seinem Werk systematisch die Behauptung, dass der ukrainische Staat unfähig ist, weiter zu existieren, die Minderwertigkeit und Zweitklassigkeit der ukrainischen Nation. Der Autor forderte die russischen Behörden auf, die sogenannte „Entnazifizierung“ der Ukraine durchzuführen. Auch durch Militäraktionen auf seinem Territorium und die Gewährleistung einer vollständigen externen Kontrolle“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der 46-jährige Journalist den Völkermord am ukrainischen Volk für notwendig hielt. Zu seinen Ideen gehören Filtrations- und Konzentrationslager für ukrainische Bürger und sogar deren vollständige Vernichtung.

Behauptungen aus Gasparyans Buch wurden von der obersten politischen und militärischen Führung der Russischen Föderation wiederholt zur Rechtfertigung einer militärischen Aggression gegen die Ukraine verwendet. Gleichzeitig wurde das Buch von der russischen Präsidialverwaltung erworben, um von Beamten studiert und verwendet zu werden.

Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte zu den Verfahren gegen die Besetzer.