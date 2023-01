Russischer Mann weigerte sich, nach Russland zurückzukehren und malte seinen Pass - Ukrainischer Staatlicher Grenzdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzschutzbeamte in der Region Kiew fanden einen russischen Staatsbürger, der die Frist für den Aufenthalt in der Ukraine überschritten hatte. Der Mann weigerte sich jedoch, in sein Heimatland zurückzukehren. Darüber hinaus hatte er seinen Pass mit ukrainischen Symbolen bemalt. Dies berichtete der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine am Freitag, den 6. Januar, auf seiner Facebook-Seite.

Während des Gesprächs sagte der Mann, dass er nicht nach Russland zurückkehren wolle.

Außerdem zeichnete er in seinen Pass eine ukrainische Flagge mit den Aufschriften „Ukraine is above all“ sowie „Putin f**k“. Er strich die Zeile „Staatsangehörigkeit“ vollständig durch.

Der Mann wurde der ukrainischen Nationalpolizei zur weiteren Überprüfung übergeben…