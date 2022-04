Ein russischer Panzer soll sich im Kernkraftwerk Tschernobyl "verirrt" haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitagmorgen, dem 1. April, wurde in der Sperrzone von Tschernobyl ein russischer Panzer gesichtet, der sich in Richtung Tschernobyl bewegte. Dies teilte das Staatliche Spezialunternehmen KKW Tschernobyl mit.

„Am 1. April um 7 Uhr morgens wurde in der Sperrzone in der Nähe des Verwaltungsgebäudes (Ostrov) die Bewegung einer Einheit von schwerem militärischem Gerät, nämlich eines Panzers, in Richtung der Stadt Tschernobyl registriert“, heißt es in der Erklärung.

Sie stellten auch fest, dass die Strahlungsbedingungen am Standort Tschernobyl unverändert sind.

Die Parameter der überwachten Anlagen liegen innerhalb der durch die technischen Vorschriften festgelegten Grenzen. Das Personal, das seit dem 20. März im Einsatz ist, gewährleistet die nukleare Sicherheit und den Strahlenschutz.

Das Unternehmen erinnert daran, dass die russischen Besatzer am Vortag das Gebiet des KKW Tschernobyl gegen 20:00 Uhr verlassen haben. Die Zufahrtswege zum Industriegelände wurden vom Werkspersonal unter Kontrolle gebracht…